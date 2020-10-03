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Yaşam Çanakkale Boğazı'nda ilk kez 'dikenli yılan balığı' görüldü
Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda ilk kez 'dikenli yılan balığı' görüldü

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağlarına takılan ve Türkiye'de nadir görülen 'dikenli yılan balığı' görenleri hayrete düşürdü. Balık, incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:56:00 -
Çanakkale Boğazı'nda ilk kez 'dikenli yılan balığı' görüldü

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan ve ilk kez görülen 'dikenli yılan balığı' görenleri hayrete düşürdü. 2 metre 23 santim uzunluğundaki balık incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderildi.

‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesi, sardalya avı için Çanakkale Boğazı’nda, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağ bıraktı. Daha sonra ağlar toplanırken, sardalya balıklarının arasında Latince adı ’Ophisurus serpens’ olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı görüldü.

 

O anları kayıt altına alan balıkçılar hem tedirgin oldu hem de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

İnceleme için üniversiteye gönderildi

Karaya yanaşan ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftci dikenli yılan balığını incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, “Bu balık Atlantik Okyanusu’nda yaşıyor. Akdeniz’in güneyinde de yaşan bir tür, Çanakkale Boğazı’nda ilk kez görüyoruz. Bu balığın yaşam yeri karanlık zeminlerdir. Buraları seven ve insanlarla pek teması olmayan bir balık türüdür. Görsel olarak da her zaman göremeyeceğimiz balıklardan bir tanesi” şeklinde konuştu.

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