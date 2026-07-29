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Yerel Çanakkale Boğazı'nda gemi kazası! Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı!
Yerel

Çanakkale Boğazı'nda gemi kazası! Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı!

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Çanakkale Boğazı'nda gemi kazası! Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı!

Suriye'den Rusya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Nara Burnu mevkiinde makine arızası yapan dev dökme yük gemisi karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle dökme yük gemisi karaya oturdu.

Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı ‘PILATUS MARINE' isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-19', ‘Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Balık adamlar tarafından gerçekleştirilecek dalışın ardından kurtarma operasyonu başlatılacak. 

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