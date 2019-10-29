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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.

2019-10-29 09:45:00 -
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!

Boğazda özellikle Eceabat ile Gelibolu önlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.

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