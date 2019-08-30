Çanakkale AK Parti teşkilatında başkan eşleri buluştu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın eşi Kevser Turan’ın ev sahipliğinde, Çanakkale AK Parti teşkilatında başkan eşleri bir araya geldi.30 Ağustos 2019 Cuma 12:32
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın eşi Kevser Turan’ın ev sahipliğinde, Çanakkale AK Parti teşkilatında başkan eşleri bir araya geldi.
Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale AK Parti İl Kadın Koları Başkanı Gülsüm Üstün’ün de katılığı etkinlikte başkan eşleri birlikte kahvaltı yaparak sohbet ettiler.
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