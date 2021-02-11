  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
Aktüel

Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarında, İtalya'ya seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:36:00 -
Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahaleye ediliyor.

Gemide, 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ ANKA, Türkiye tarihine geçen motorları tanıttı
Gündem

TUSAŞ ANKA, Türkiye tarihine geçen motorları tanıttı

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş, ANKA İHA için üretilen PD-170 Turbodizel İHA Motorlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın
Gündem

Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın

Ankara'da büyü ve fal çetesine yönelik şafak vakti baskınına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnsanların dini duyguları istismar ederek..
Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler
Siyaset

Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir birlik kurdu. Birliğin resmi açıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay