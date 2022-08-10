Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, "MORAD-8" mobil radarı yardımıyla Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğunu saptadıç
Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.