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Yerel Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 08:36:00 -
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen ve Eritre uyruklu 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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