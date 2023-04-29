Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itildiği belirlenen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itildiği belirlenen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu can salı tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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