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Çanakkale 1915 Köprüsü’nün çelik şaftları kesonlara törenle yerleştirildi

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule keson temeli şaft montajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:24
Çanakkale 1915 Köprüsü’nün çelik şaftları kesonlara törenle yerleştirildi

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule keson temeli şaft montajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha sonra inşası süren köprünün kule keson temeli şaft montajı gerçekleştirildi. Çelik şaftların ıslak havuzda kule keson temelleri üzerine montajı törenle yapıldı. Ardından kule keson temelleri yüzdürülerek, daha önce iyileştirilen nihai kule temel konumlarına batırılarak yerleştirildi. Bu montajın ardından çelik kule montajına başlanılacağı bildirildi. Keson temelindeki ekiple telsizle irtibat kuran Erdoğan, törenin ardından hayırlı olsun temennisinde bulundu.


770’er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğa sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında 2 bin 23 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsü olacak. Köprü tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında 45 metre, Avrupa tarafında ise 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturacak. Köprü çelik kule yüksekliği 318 metre olacak. Kulelerdengelecek yükleri keson temellere aktaracak çelik şaftlar Gölcük’te her kule temeli için iki adet olmak üzere toplam 4 adet üretildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:24
  1. doğa

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