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Çanakkale 1915 Gezici Müze Tırı Datça’da

Tarihi, Çanakkale'ye gidemeyenlerin ayağına getiren Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müze Tırı, Muğla’nın Datça ilçesinde büyük ilgi gördü.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:58
Çanakkale 1915 Gezici Müze Tırı Datça’da

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müze Tırı, Türkiye turu kapsamında uğradığı Muğla’nın Datça ilçesinde büyük ilgi gördü.

11 yıldır 81 il ve 763 ilçede turlarını sürdüren 1915 Gezici Müze Tırı, 3. Türkiye turuna Ağustos ayında Ege’den yola çıkarak başladı. Yaklaşık 5 aydır bölgeyi gezen tır, Uşak, İzmir ve Aydın ile diğer il ve ilçeleri gezdi. Son olarak Muğla ve ilçelerini dolaşan tır, yılbaşında Çanakkale’ye dönerek, Ege turunu tamamlamış olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1915 Ahmet Uslu özel müzesi olan Çanakkale 1915 Müzesi'nde görevli Talha Altın, “Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ile Çanakkale ruhunu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlarımız için ücretsiz sergiliyoruz'' dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:58
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. Aydın
  5. Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müze Tırı
  6. 1915 Gezici Müze Tırı
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  8. 1915 Ahmet Uslu özel müzesi
  9. Çanakkale 1915 Müzesi

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