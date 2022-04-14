  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

'Doları olan satsın' diyen ekonomist Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında tarihi itiraf!

Böyle anne olmaz olsun! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Gündem Can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:31:00 -
Can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay