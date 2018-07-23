Can Gürzap'a çarpan sürücü hakkında karar verildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oyuncu Can Gürzap'a motosikleti ile çarpan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:39
Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletiyle çarpan sürücü, serbest bırakıldı.
PLAKASIZ MOTOSİKLETLE ÜNLÜ OYUNCUYA ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada kullandığı plakasız motosikletle çarpan Suriye uyruklu F.H. (21) gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ GENÇ, SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
ÜNLÜ OYUNCUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Dün meydana trafik kazasında Gürzap, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
YORUM YAZ