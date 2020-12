Can Dündar, "MİT tırları" davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanık Can Dündar'a, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak indirim uygulamadan ceza verdi - Can Dündar'ın, her iki suç yönünden hükümle birlikte tutuklanmasını, hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını ve iade talepnamesi işlemlerine başlanılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın mal varlığına el koyma kararının hüküm kesinleşinceye kadar aynen devamını karara bağladı