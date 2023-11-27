Can Dündar korkusundan basın toplantısından kaçtı
Almanya'da sığıntı olan vatan haini Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretindeki basın toplantısından kaçtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dünyada gündem oldu.
Günlerce konuşulan Erdoğan'ın Berlin'deki basın toplantısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Vatan haini korkup kaçtı
Alman Jungle World'de yer alan habere göre; Almanya'da sığıntı olan vatan haini Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde düzenlediği basın toplantısından kaçtı.
Dündar'ın Erdoğan korkusuna "Biliyordu ki Tayyip Erdoğan Alman gazeteciye tokat gibi yapıştırdığı cevapların on katını kendisine verirdi" yorumları yapıldı.