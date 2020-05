Can dostları için her gün yollara düşüyorlar

Sinop'ta faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını beslemek için her gün hayvanlara mama dağıtıyor - Dernek üyesi Derya Candan: - "Valiliğimizin de katkılarıyla alınan mamaları, gönüllü arkadaşlarla her gün çıkarak can dostlarımız için doğaya bırakıyoruz"