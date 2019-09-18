Can damarından yara alan Selman'dan Aramco açıklaması
Aramco tesislerine İran destekli Husiler tarafından düzenlenen İHA'lı saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, yapılan saldırının, sabotaj karşısında uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden gerçek bir irade testi olduğunu belirtti.18 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco saldırısının uluslararası güvenlik ve istikrarına büyük tehdit olduğunu belirtti.
Güney Kore'ye işbirliği teklifi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Aramco tesislerine yapılan saldırının, sabotaj karşısında uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden gerçek bir irade testi olduğunu vurguladı. Görüşmede, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, dünya ekonomisini ve enerji arzını etkileyen Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine yapılan saldırıları kınadı. Prens Selman'ın ayrıca, Güney Kore’ye hava savunma konusunda işbirliği teklif ettiği kaydedildi.
"Her an yeniden saldırabiliriz"
Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.
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