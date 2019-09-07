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’Çan Belediyesi Milli Mücadelenin 100. Yılı Yüzme Yarışları’ tamamlandı

Milli Mücadelenin 100.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:14
’Çan Belediyesi Milli Mücadelenin 100. Yılı Yüzme Yarışları’ tamamlandı

Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen yüzme yarışları, dereceye giren sporculara kupalarının ve ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.


Spora ve sporcuya verdiği önemi her zaman dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, vatandaşların spor ile daha fazla buluşması için Çan Belediyesi olarak birçok etkinliğe imza atıyor. Çeşitli yaş kategorilerinde 70 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarına, sporcular kadar vatandaşlarında ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bülent Öz, “Bu güzel organizasyonda emekleri geçen yüzme komitesindeki kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyor; katılımından dolayı sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca yarışları takip eden ve destek olan hemşehrilerimize de çok teşekkür ederim. Daha birçok spor dalının ilçemizde faal olması ve göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacak sporcuların yetişmesi için Çan Belediyesi olarak her zaman destek ve öncü olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:14
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