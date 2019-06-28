Çan Belediye Başkanı Öz, güreş sahasını inceledi Çan Belediyesi tarafından 20 Temmuz’da yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi hazırlıklar sürüyor.

Çan Belediyesi tarafından 20 Temmuz’da yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi hazırlıklar sürüyor.

Hacılar altında bulunan güreş sahasında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz incelemelerde bulundu. Çan BelediyesiFen işleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta ve Halkla İlikler Müdürlerinin yanı sıra 1990 Yılı Kırkpınar ağası İşadamı Murat Köse ve Çan Yağlı Pehlivan Güreşleri 2019 ağası Yakup Köse ile birlikte güreşsahada inceleme yapan Başkan Öz, güreş sahasının düzenlenmesi ve çalışmalar hakkında Fen işleri Müdürlüğü personelinden bilgi aldı.

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