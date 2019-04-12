Can Bartu'nun vefatı





ANKARA (AA) - Başkentin Spor Toto Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 83 yaşında hayatını kaybeden efsane ismi Can Bartu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal paylaşım sitesinden verdiği mesajda, "Türk sporu ve Fenerbahçe Spor Kulübünün değerli isimlerinden Can Bartu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli isim Can Bartu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Fenerbahçe camiası ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkentin kırmızı-siyahlı ekibi Gençlerbirliği de sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu'yu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." mesajını yayımladı.

Osmalıspor da, "Fenerbahçe'nin ve Türk Sporunun efsane ismi Can Bartu'yu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.



