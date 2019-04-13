0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:02
Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Türk sporu ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden 83 yaşında hayatını kaybeden ‘Sinyor’ lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bartu’nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Can Bartu’nun cenaze namazına Bartu ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe Kulübü eski 2. Başkanı Şekip Mosturoğlu, Şenes Erzik, Samet Aybaba, Ümit Davala, Rıza Çalımbay, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tuncay Şanlı, İsmail Kartal, Ömer Onan, Ali Yıldırım, Ferit Şahenk, Mehmet Ali Aydınlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda seveni katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Televizyonu’nda açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım cenaze boyunca yan yana gelmemeye çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çam Otel‘’Yılın Termal Oteli" ödülü aldı
    1. Çam Otel‘’Yılın Termal Oteli" ödülü..
    2. Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı,..
    3. Ankara'da dolu yağışı!
    4. Türk-Yunan-Bulgar Derneği Başkanı..
    5. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    6. Uğur Soğutma sektöründe yine birinci
    7. Kilis’teki Arapça tabelalar değişti
    8. Cezayir'de yargının başı istifaya..
    9. Fatma Şahin şarkı söyledi, Osmanlı..
    10. Kavgaya giden polislere meşaleli..
    11. Şanlıurfa’da Güncel Yorumlar Karma..
    12. Taşınma sebebiyle tazminat alınır mı?..
    13. Anneleri ölünce ortada kaldılar
    14. Kardiyolog Prof. Dr. Hamza Duygu:..
    15. Nafaka sorununda sona gelindi! 5 yıl..
    16. Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
    17. Çilekte patlama yaşanıyor
    18. Haliç'te kürek şenliği
    19. İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi
    20. Sudan’da sivil yönetim için baskı..
    21. Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında
    22. Basketbolda maçın ardından
    23. Yolcu otobüsü tıra çarptı: Ölü ve..
    24. AB'den Türkiye açıklaması: Bu bir fırsat
    25. Balık tutmaya giderken kazada hayatını..
    26. Genç: “Türkiye’de mevcut belediye..
    27. Hayri Samur: “Temenni ederim ki,..
    28. Kalkınma Ajansları PYB toplantısı..
    29. Şehir merkezine inen kurt paniğe neden..
    30. Papağanına işkence yapan Özdemir..
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti