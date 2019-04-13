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Can Bartu için statta tören düzenlendi

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu için statta cenaze töreni düzenlendi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
Can Bartu için statta tören düzenlendi

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu için statta cenaze töreni düzenlendi.


Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen ve efsane futbolcuları arasında yer alan Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Bartu, tören alanına Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bartu’nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arığ, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini ifade ederek, "Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Törene devleti temsilen katılarak bize destek veren iyi bir Fenerbahçeli Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeli’yi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe’nin ve tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Ona hayran duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı kimi aileler çocuklarına Can ve Bartu isimlerini verdi. Türk spor tarihinde böyle sembol olmuş kaç sporcu var? Can Bartu’muzun bundan sonra gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğunda. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Biliyoruz ki, artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez. Ne şanslıyız ki Can Bartu’yu tanıyan insanlarız. Yarınki derbi maçı beraber seyretmeyi planlıyorduk. Allah’ın takdiridir ki maçı birlikte izleyemeyeceğiz. Keşke bizimle yarın birlikte olabilseydi. Yarın burada 50 bin ve bulundukları yerlerde milyonlarca Fenerbahçeli Can Bartu’nun yerine maçı izleyecek. Gözün arkanda kalmasın. Bu taraftar bu çocuklar yarın senin için oynayacak ve kazanacak. Asla unutmayacak. Bu formayı taşıyacak binlerce sporcu seni her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak. Her zaman gururla taşıdığın çubuklu forma bize emanet. Hakkını helal et bizlere. Ailesine, camiamıza ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum” diye konuştu.



Gülfer Arığ: “Tarifsiz bir acı yaşıyoruz”


Can Bartu’nun kızı Gülfer Arığ da törende bir konuşma yaptı. Tarifsiz bir acı yaşadıklarını belirten Arığ, “Fenerbahçe ve Türk sporcu için büyük bir kayıp. Can Bartu gibi özel bir isimle Fenerbahçe’yi yaşamak, Fenerbahçe camiasını dinlemek benim için büyük bir bir olay oldu. Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan bir efsaneyi tanımanın gururunu her zaman yaşadım. Bıraktığı hatıralar sonsuza kadar benle kalacak. Son olarak futbol takımına dönerek, lütfen yarınki derbiden Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi bu taraftarlara layık olun" dedi.



Volkan Demirel: “Hepimiz Üzgünüz”


Can Bartu için düzenlenen törende konuşan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Can Bartu’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Basketbol, futbolda Türkiye’yi temsil etmiş büyük bir ağabeyimizi kaybettik. Can ağabeyimizin Türk futbol tarihinde özel bir yeri var. Fenerbahçe var olduğu süre de var olacak. Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Can Ağabey’i her zaman yaşatacağız. Can ağabeyden aldığımız çubukluyu başımızın üstünde taşıyacağız. Ve sana söz (Can Bartu’nun kızına dönerek) baban için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.


Can Bartu’nun cenazesi stattan futbolcuların omuzlarında ayrılırken cenaze aracı Marmara İlahiyat Camii’ne hareket etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
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