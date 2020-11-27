"Can Azerbaycan'a mektup" kampanyasına ilk mektup şehit ailesinden

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesince başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına ilk mektubu şehit annesi ve babası yazdı.

Bingöl'de 2018 yılında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Er Şevki Eren Yatkın'ın babası Ahmet ve annesi Zehra Yatkın, kampanya kapsamında Azerbaycan'a mektup yazmak istedi.

Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünden yazdıkları mektupla yola çıkan aile, Kastamonu'ya geldi. Aile, mektubu Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu'na teslim etti.

Şehit annesi Zehra Yatkın, AA muhabirine, oğlunun Bingöl'de vatana, millete hizmet ederken şehit olduğunu söyledi.

"Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasını duyunca kendilerinin de bir mektup yazmak istediklerini belirten Yatkın, "Can Azerbaycan'a destek vermek için yollara düştük, 140 kilometre uzaktan geldik." dedi.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için savaşa girdiğini vurgulayan Yatkın, "Hepsi bizim evladımız. Vatanı, milleti için savaşıyorlar, alınlarının akıyla topraklarını geri alıyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu gözlerimizle görüyoruz." ifadesini kullandı.

Şehit babası Ahmet Yatkın da vatan için oğlunu verdiğine işaret ederek, "Azerbaycandaki kardeşlerimize manevi destek amaçlı mektup yazmak istedim. Bir şehit babası olarak duygularım daha farklı. İçimden gelerek yazdım." diye konuştu.

Dernek başkanı Satıoğlu da kampanyaya Türkiye'nin pek çok yerinden destek geldiğini vurguladı.

Mail ve telefon aracılığıyla gelen mektuplar haricinde yazılı olarak ilk mektubun Yatkın ailesinden geldiğini aktaran Satıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün mektuplar bizim için kıymetli ama şehit ailelerimizin yazdığı mektuplar daha kıymetli. Kastamonu'nun en son şehitlerinden Şevki Eren Yatkın'ın anne ve babasının Cide'nin Çayyaka köyünden kalkıp bu kampanyaya destek olması bizleri ziyadesiyle duygulandırdı. Şehit aileleri Azerbaycan ordusunun verdiği vatan, bayrak ve ezan mücadelesini en iyi anlayan insanlar. Bu mektupları kitaplaştırmak istiyoruz. Hazırladığımız kitapçığı bir not olarak gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz."

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin'in de destek olduğu kampanya kapsamında mektupların 15 Aralık'a kadar derneğe gönderilmesini isteyen Satıoğlu, daha sonra bunların Azerbaycan Büyükelçiliğine teslim edileceğini sözlerine ekledi.