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Aktüel "Can Azerbaycan'a mektup" kampanyasına gazilerden destek
Aktüel

"Can Azerbaycan'a mektup" kampanyasına gazilerden destek

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:17:53 -
"Can Azerbaycan'a mektup" kampanyasına gazilerden destek

KASTAMONU (AA) - Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesince başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına muharip gaziler destek verdi.

Dernek Şubesi tarafından Dağlık Karabağ cephesinde zaferini ilan eden Azerbaycan Ordusu'ndaki askerlere yollanmak üzere, "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi üyelerinden de destek geldi.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, yaptığı açıklamada, kampanyaya ülkenin her noktasından destek geldiğini söyledi.

Azerbaycan Ordusu'na destek olmak için yola çıktıklarını dile getiren Satıoğlu, "Azerbaycan, kendine ait olan toprakları aldı. Karabağ'ı kurtarmak için haklı, zorlu ve başarılı bir askeri operasyon yürüterek zaferini ilan etti. Bu süreçte 7'den 70'e Türk halkı olarak biz de cepheden gelen haberlere odaklandık. Bir gözümüz cephedeydi, gönlümüzün yarısı hep Azerbaycan'daydı." dedi.

Azerbaycan halkı ve ordusunun yanında olduklarını göstermek için kampanyaya başladıklarını anlatan Satıoğlu, "Ülkenin birçok noktasından ulaştırılmak üzere bize mektuplar geliyor. Kampanyamıza son olarak da muharip gazilerimiz destek verdi. Kampanyamıza kıymetli mektuplarıyla değerli katkılarını sunan, cephede, sevinçte kederde bir ve beraber olduğumuz Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu ve değerli yönetim kurulu üyelerinin şahsında bütün kahraman muharip gazilerimize şükranlarımızı ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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