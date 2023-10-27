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Gündem Can Atalay ve Mevlüt Atalay!.. Birine var, diğerine yok!
Gündem

Can Atalay ve Mevlüt Atalay!.. Birine var, diğerine yok!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:57:00 -
Can Atalay ve Mevlüt Atalay!.. Birine var, diğerine yok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Can Atalay ve Mevlüt Atalay!.. Birine var, diğerine yok!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sivas olayları sonrası tutuklanan Mevlüt Atalay ile Gezi olayları sonrası tutuklanan Can Atalay arasındaki uygulama farklarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İki Atalay’dan birine var, diğerine yok!

Can Atalay ve Mevlüt Atalay..

Soyadları aynı..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adı Can olan..

Gezi isyanının organizatörlüğünü yapmaktan yargılandı.

Yargıtay’a göre, “Aslında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması” gerekiyordu.

“Ama savcı istinaf etmemiş, temyiz etmemiş, dolayısı ile cezasını artıramayız” denilerek, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi..

Adı Mevlüt olan..

Aziz Nesin’in, İslam Peygamberine, hak din Peygamberlerine karşı hakaretvari ifadelerinden dolayı, gösteri hakkını kullandığı için yargılanan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini cebir ve şiddet yoluyla değiştirmeye teşebbüsten yargılanıp, önce idama, sonrasında idam cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sivaslı mağdur kardeşimiz..

Can Atalay, “Ben geziye katıldım. Ama gezi olayları, sivil direniştir” diye kendisini savundu..

Mevlüt Atalay, Sivas’ta, Aziz Nesin’in protesto edilmesine katıldığını, ama Madımak otelinin yakılması ile ilgisinin olmadığını belirterek kendisini savundu. İddianamede bile, Mevlüt Atalay için sadece şu suçlama yapıldı:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Neron11

Hep söylüyorum bu ülkenin yüksek mahkemesi bu ülkeye ait mi , asla bu ülke çıkarları ile uyuşmayan kararlarda ısrar etmek kanuna uygun olmak dememektir, bu ülkeye düşmanlık edenlere öpücükler göndermek ,onları adeta ödüllendirir gibi kararlar almak da bu ülkeye düşmanlıktan başka bir iş değildir.
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