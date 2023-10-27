Can Atalay ve Mevlüt Atalay!.. Birine var, diğerine yok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sivas olayları sonrası tutuklanan Mevlüt Atalay ile Gezi olayları sonrası tutuklanan Can Atalay arasındaki uygulama farklarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İki Atalay’dan birine var, diğerine yok!

Can Atalay ve Mevlüt Atalay..

Soyadları aynı..

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Adı Can olan..

Gezi isyanının organizatörlüğünü yapmaktan yargılandı.

Yargıtay’a göre, “Aslında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması” gerekiyordu.

“Ama savcı istinaf etmemiş, temyiz etmemiş, dolayısı ile cezasını artıramayız” denilerek, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi..

Adı Mevlüt olan..

Aziz Nesin’in, İslam Peygamberine, hak din Peygamberlerine karşı hakaretvari ifadelerinden dolayı, gösteri hakkını kullandığı için yargılanan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini cebir ve şiddet yoluyla değiştirmeye teşebbüsten yargılanıp, önce idama, sonrasında idam cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sivaslı mağdur kardeşimiz..

Can Atalay, “Ben geziye katıldım. Ama gezi olayları, sivil direniştir” diye kendisini savundu..

Mevlüt Atalay, Sivas’ta, Aziz Nesin’in protesto edilmesine katıldığını, ama Madımak otelinin yakılması ile ilgisinin olmadığını belirterek kendisini savundu. İddianamede bile, Mevlüt Atalay için sadece şu suçlama yapıldı:

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