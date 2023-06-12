Can Atalay reklamı yapan İmamoğlu'na tokat: Sen önce...

İkitelli Organize Sanayi'deki yangın halen devam ediyor. Beceriksiz İBB'nin koordinasyon yetersizliği nedeniyle yangın günlerdir devam ediyor. Akit binasındaki yangın da İBB'nin işbilmezliği yüzünden günler sürmüştü.

Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde konuyu değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

"Her şey çok güzel olacak" sloganlarından buralara geldik.

Akit'in binasındaki yangında göremedik İmamoğlu'nu. Siyasi ayrılıklar nedeniyle gelmediğini varsayalım, bu yangında niye yok? Vali orada. Emniyet Müdürü orada. TOMA'lardan da yardım isteniyor. Akit binasında getirilmeyen TOMA'lar da İkitelli'ye getirilmiş oldu. Ama biz İmamoğlu'nu göremiyoruz.

Sosyal medya hesabında bakıyoruz, Gezi isyancısı Can Atalay'ın tahliyesi için paylaşımı var ve Atalay'ın kitabının reklamını yapmış. Sen kitapları oku. İtfaiye kitaplarını oku, neyi okuyacaksan oku, idareci nasıl olunur, çalışanlar nasıl motive edilir, yönetilir onu oku.

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