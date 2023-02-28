Can Ataklı'ya bak sen yahu! Kendi işine bak sen koçum

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kişisel tatmin için saçma sapan yazılar kaleme alan Can Ataklı, yine boyundan büyük laflar etti.

Üç-beş provokatörün ipiyle kuyuya inmeye çalışan Ataklı, algı oluşturmaya çalıştığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Önce Fenerbahçe sonra da Beşiktaş maçlarında tribündeki seyircilerin büyük bir bölümü “Hükümet istifa” diye bağırdı. Bu tabii ki iktidarı adeta çılgına çevirdi.

Bu protestoya ilk tepkiyi nedense MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gösterdi.

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Bir dizi tweet atan Bahçeli, “Galatasaray maçında da böyle bir durum yaşanırsa maçların bundan sonra seyircisiz oynanması gerektiğini” söyledi. Bahçeli daha sonra da üyesi olduğunu söylediği Beşiktaş’tan istifa etti. Sanıyorum Bahçeli “istifa” taleplerini yanlış anladı.

Millet; hükümetin istifasını istiyor, Bahçeli’nin Beşiktaş’tan istifasını değil.

Şimdi ortalıkta dolaşan bir başka espri ile “O zaman Erdoğan da Fenerbahçe’den istifa etsin” deniyor. (...)"