Can Ataklı'dan haddini aşan skandal sözler! Kimsin ulan sen! Şehit babasına böyle hakaret etti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit düşmesi sonrası Türkiye teröre karşı tek yürek oldu.

ŞEHİT BABASINDAN TERÖR SEVİCİLERE SERT TEPKİ

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ve onun ortağı CHP'ye tepki gösterdi.

Baba Mehmet Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

CHP YANDAŞI ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER

Canlı yayında şehit babası Mehmet Aslan'ın sözlerine ilişkin konuşan CHP yandaşı Can Ataklı çirkin açıklamalarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ataklı, şehit babasının Özgür Özel'e yönelik açıklamasına ilişkin "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmekte olup, sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.