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Gündem Can Ataklı'dan bomba Erdoğan itirafı: Adam kazandı!
Gündem

Can Ataklı'dan bomba Erdoğan itirafı: Adam kazandı!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20'deki görüşmesini değerlendirirken 'adam kazandı' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 17:53:00 - 2021-11-01 18:28:01

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmesini değerlendiren Can Ataklı, "Hiç kimse bana kızmasın, darılmasın ama adam kazandı kardeşim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu atmosferde gerçekleşti

Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 1 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-ABD ilişkilerinin konuşulduğu görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Can Ataklı'dan 'Erdoğan' itirafı

Erdoğan-Biden görüşmesinin olumlu atmosferde gerçekleşmesi muhalif bazı isimleri rahatsız ederken, Can Ataklı'nın Youtube kanalında itiraf niteliğinde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

'Adam kazandı'

Can Ataklı, "Hiç kimse bana kızmasın, darılmasın. Özellikle muhalefettekiler ‘sakın bizim moralimizi bozuyorsun’ demesin ama adam kazandı kardeşim. Çünkü Batı Avrupa yani NATO, Avrupa Birliği ve Amerika başta, Tayyip Erdoğan’a olağanüstü destek verdiler yine." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye kafa tutmasıyla seçimi kazanacağını belirten Ataklı, "Muhalefette de bir sürü ahmak var. Hakikaten benim canım çok sıkılıyor. Televizyona çıkıp, Tayyip Erdoğan’ı kahraman ilan ediyorlar. Zaten İYİ Parti olduğu gibi AK Parti’ye yatmış vaziyette. CHP’nin en az üçte biri bu kafada." dedi.

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