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Medya Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'
Medya

Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'

Yeniakit Publisher
2023-12-14 13:35:00 - 2023-12-14 13:37:33

CHP yandaşı Can Ataklı, İsrail tarafından günlerdir katledilen Filistinlilerin gündeme getirilmesinden rahatsız oldu. Ataklı'nın "Bıktım bu Gazze edebiyatından sıkıldık, usandık" sözleri büyük tepki çekti.

CHP yandaşı Can Ataklı, İsrail tarafından günlerdir katledilen Filistinlilerin gündeme getirilmesinden rahatsız oldu. Ataklı'nın "Bıktım bu Gazze edebiyatından sıkıldık, usandık" sözleri büyük tepki çekti.

Daha önce Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasından Hamas'ı sorumlu tutan CHP yandaşı Can Ataklı skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Ataklı, işgalci İsrail tarafından katledilen Filistinlilerin gündeme getirilmesinden rahatsız oldu.

Ataklı'nın "Bıktım bu Gazze edebiyatından sıkıldık, usandık" sözleri tepki çekti.

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Yorumlar

YAVUZ HOCA

bİZ de SENİ gibi o.......... nı konuşmaktan bıktık

cengiz topel

senin ..... ...... ...
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