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Gündem Can Ataklı’dan akıl almaz "Togg" iddiası! Senin kafan mı güzel koçum
Gündem

Can Ataklı’dan akıl almaz "Togg" iddiası! Senin kafan mı güzel koçum

Yeniakit Publisher
2023-06-16 16:49:00 -
Can Ataklı’dan akıl almaz "Togg" iddiası! Senin kafan mı güzel koçum

Can Ataklı, Gemlik'teki limana her gün gemilerle Togg getirildiğini iddia etti. Ataklı, araçların kapalı alanda tıra yüklenip fabrikaya gönderildiğini ileri sürdü.

CHP'li gazeteci Can Ataklı, geçmiş dönemde olduğu gibi yeniden Togg'u hedef aldı, Togg hakkında tepki çekecek bir iddiayı ortaya attı.

Ataklı, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında "Gemlik'teki limana her gün gemilerle Togg geliyor. Oradakiler anlattığı için. O limanda çalışan gemi personeli, kamyonlar tır şoförleri bilen sayısı var 100'ün üzerinde. Ben de öğreniyorum. Efendim 'kimdi ispatla' bazı şeyler böyledir. Tüm önlerini bantla kapatıyorlarmış birileri fotoğraf çekerse diye. Saraydan gönderilen sivil uzmanlar, gemiler geldiğinde güvenlik kameralarını kapatıyor, araçları kapalı alanda tıra yükleyip anında fabrikaya gönderiyorlarmış." ifadelerini kullandı.

Kendi kendisine sorduğu "Nereden biliyorsun?" sorusuna Ataklı, tekrar kendi kendine "Nereden duydun demeyin duydum işte" şeklinde bir cevap verdi.

 
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