Can Ataklı ve Selahattin Demirtaş aynı yerde buluştu

Türkiye’nin birçok noktasında art arda çıkan yangınları akıllara sözde gazeteci Can Ataklı’nı hain sözlerini getirdi. Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için büyük yangınlara ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ataklı’nın rezil sözleri de masaya yatırıldı.

Daha önce HDP eski Eş Genel Başkanı PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın, "Cizre'ye karşı susarsak, eğer orayı görmezsek, inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Cizre Bodrum'a uzak değil." şeklindeki sözlerini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için, diyor... Buna odaklanmışlar bir kere; 'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi lazım.' Şunu düşünmüyorlar; Yav seçime girelim, biz mi kazanırız, Tayyip Erdoğan mı kazanır? Böyle bir dertleri yok. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi lazım, diyor. İzleyiciler takdir etsinler; Bir gazetecinin böyle bir yorum yapmasının faydası nedir, getirisi nedir, değeri nedir? 'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir doğal afet olması lazım.'

27-28 Temmuz'da birdenbire Adana, Osmaniye, Antalya, üçünde birden yangın... He şu olur, 20 Temmuz'da bir yerde yangın çıkar, ertesi gün bir yangın daha çıkar, sonra iki bölgede daha vesaire. Deriz ki bak işaretlerini vermiş. Hava sıcaklıkları gerçekten ormanlarda tehlikeli bir boyuta getirmiş konuyu. Tedbirleri artıralım, deriz. Ama bakıyorsunuz, birdenbire...

Şimdi Can Ataklı bunları söylüyor. 'Böyle yangınların olması lazım ki Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerçekleşsin.' Peki sadece Can Ataklı mı söylüyor bunu? Daha öncesinde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ne söylüyordu? Hendek olaylarında güvenlik güçleri bölgeye girmesin diye miting yaparken Selahattin Demirtaş şöyle diyor; 'Batı'da yaşayan kardeşim. Cizre'ye karşı susarsak, eğer orayı görmezsek, inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Cizre Bodrum'a uzak değil.'

Ateş kelimesi üzerinden mesajını veriyor...