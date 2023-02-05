Can Ataklı, resmen çılgına döndü! Ne o, zoruna mı gitti koçum

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kalem oynatan ve AK Parti'yi eleştirmekten başka hiçbir halta yaramayan Can Ataklı, eleştiriler altılı masaya yöneltilince çılgına döndü. AK Parti'nin icraatlarını destekleyen medyaya ağır ithamlarda bulunan Ataklı, sabah-akşam dillendirdikleri "fikir özgürlüğü" kavramını nalıncı keseri gibi kendilerine yonttuklarını gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Son günlerde saraya yakın medya deli gibi. Ellerinde tek konu var. O da Millet İttifakı.

Kılıçdaroğlu ile yatıp Akşener ile kalkıyorlar, Babacan’dan girip Davutoğlu’ndan çıkıyorlar, ısrarla Gültekin Uysal’a çakıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şey yaşıyoruz ülkemizde."