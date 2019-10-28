Can Ataklı ile CHP arasında 29 Ekim kavgası! Canlı yayında çıldırdı
Tele1'de yayınlanan Gün Başlıyor adlı programda her sabah AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Can Ataklı, bu kez CHP'yi yerden yere vurdu. Ataklı, partisinin 29 Ekim konusundaki tavrını eleştirerek 'Bu millet size oy filan vermez. Çünkü artık güven vermiyorsunuz' dedi.
Tele1'de yayınlanan Gün Başlıyor adlı programda her sabah skandal çıkışlara imza atan Can Ataklı, bu kez partisine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin 29 Ekim'e yönelik tutumunu eleştiren Ataklı, "Allah aşkına yeter ya" diyerek çıldırdı.