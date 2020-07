Can Ataklı CHP'yi yerden yere vurdu: Hazin bir durum

CHP yandaşı Can Ataklı partiyi topa tuttu. Daha önce CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirileri gündem olan Korkusuz Gazetesi yazarı ve TELE1 yorumcusu Can Ataklı, bu kez CHP’yi bombaladı. Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne Genel Sekreter olarak Can Akın Çağlar’ın atanması üzerine "CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler" dedi.