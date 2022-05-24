Can Ataklı CHP'yi fena topa tuttu: Kılıçdaroğlu ortak aday olamaz

"CHP içinde müthiş bir birbirini yeme var" diyen Can Ataklı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kimse konuşmasın adayımız Kemal Kılıçdaroğlu." diyorlar. Bir kısmıda hala diyor ki "Mansur Yavaş" olmazsa kazanamayız. Bir kısmı diyor ki İmamoğlu olmazsa öldük bittik... Partiti bu hale düşürüyorlar. Zaten CHP yüzde 23-24 gibi.Bu partinin içinde de İmamoğlucular ayrı, Yavaşçılar ayrı, Kılıçdarolucular ayrı olursa partiyi bitirir bunlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derhal tedbir alması lazım. bana göre aday olayacak.Yani o 6'lı masa Kılıçdaroğlu'nu ortak aday diye göstermez. Kılıçdaroğlu ancak 6'lı masa dağılıp herkes kendi adayını göstersin ikinci tura bakarız denildiğinde aday olur. Ama 2. turda ciddi bir şekilde erozyona uğrayabilir.

"Ortak adayı açıklayın hadi"

Hiç komplekse kapılmadan açıklayın haydi. "Yıpranırmış" Neyi yıpranacak. O zaman yıpranmayacak aday bulun. Aday çıkar ortaya, istedikleri kadar yıpratsınlar.

"Parti içinde müthiş bir birbirini yeme var"

Adaylara sahiplenme parti içinde ciddi kavgalara neden oluyor. Küslüklere neden olabilir. CHP bunu çok yaşadı geçmişte. CHP içinde müthiş bir birbirini yeme var. Bunu önüne geçilmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun yaptıklarını söylediklerini düşmanlık derecesinde eleştirmeye çalışanlar var.