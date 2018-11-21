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Can Arat'ın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen eski futbolcu Can Arat, Hollanda takımlarından NAC Breda'da antrenörlük stajına başladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:08
Can Arat'ın yeni adresi belli oldu

34 yaşındaki Can Arat, Hollanda Eredivisie takımlarından NAC Breda'da antrenörlük stajına başladı.

Geçtiğimiz günlerde yine eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre Van Hooijdonk'u yöneticiliğe getiren Breda'da böylece aynı dönemde Fenerbahçe'de forma giymiş olan iki eski futbolcu buluşmuş oldu.

 Pierre Van Hooijdonk transferden sorumlu

Hollanda Eredivisie'de 12 hafta sonunda 8 puan toplayan ve son sırada yer alan Breda'da takımda daha önce futbolcu olarak da görev yapmış olan Pierre Van Hooijdonk transferden sorumlu yönetici konumuna getirilmişti. Can Arat da bu kulüpte antrenörlük için stajını gerçekleştirecek. Pierre Van Hooijdonk ile Can Arat 2003-2005 yılları arasında aynı anda Fenerbahçe forması giymişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:08
  1. Fenerbahçe
  2. Başakşehir
  3. Sarıyer
  4. Hollanda
  5. Van Hooijdonk
  6. Can Arat

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