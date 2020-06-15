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Aktüel

Çamura saplanan aracı itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde aşırı yağış nedeniyle çamura saplanan otomobili itfiaye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:21:29 -
Çamura saplanan aracı itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde aşırı yağış nedeniyle çamura saplanan otomobili itfiaye ekipleri kurtardı.


Olay bugün akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Taşbaca Mahallesi’nde meydana geldi.Aşırı yağış nedeniyle otomobil çamura saplandı. Dakikalarca aracını çamurdan kurtarmaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca durumu itfiaye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla aracını saplandığı çamurdan kurtardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması mahalle halkından büyük takdir topladı.

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