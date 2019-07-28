Çamur ve kumla oynamak çocuklar için faydalı mı?

Yeni nesil çocuklar ellerinin altındaki teknolojik ürünler nedeniyle şanslı gibi görünüyorlar ancak dört duvar arasında büyüyen bu nesil pek de mutlu değil. Çocuklara karşı hoş olmayan tavırların yanı sıra çalışan anne-babalar nedeniyle çocuklar eskisi kadar sokaklarda oynayamıyor. Şayet çocukların anneleri çalışıyorsa; minik yavrular günlerinin büyük kısmını ya kreşte ya okulda ya da yaz okulunda geçiriyor. Elbette çocukların sokakta bir başlarına oynamaları doğru değil. Trafik kazasından, farklı sorunlara kadar gözetimsiz çocukların başlarına birçok şey gelebilir. Bunun için en güzel ortam ise parklar. Çocuklarınızın gelişimi için onları her gün parka götürmeniz çok faydalı olacaktır. Anne ve babalar genellikle izin günlerinde çocukları Avm’lere götürüyor. Çocuklar böyle ortamlarda sosyalleşemezken birçok mikropla da karşılaşıyor. Sonra ise ateş ve bitmek bilmeyen uzun bir hastalık süreci...

Olumsuz etkileniyorlar

Şöyle kendi çocukluğunuzu bir gözden geçirin. Çamurla, kumla oynayan nesillerdik. Evet, kirlenmek hoş bir şey olmayabilir. Ancak bu oyun şekli çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı oluyor. Toprakla, çamurla ve kumla oynayan çocuklar hızlıca hasta olmuyor. Yeni nesil ebeveynler çocuklarını daha steril ortamlarda yetiştiriyor. Parkta oyun oynayan çocuk herkesin dokunduğu bir yere temas ettiğinde anne ya da baba elinde ıslak mendille koşmaya başlıyor. Bu durum çocukların hem bağışıklık sistemlerinin gelişmesinin önüne set çekiyor hem de çocukların özgüvenini yerle bir ediyor. Düşünsenize dokunacağınız her yer için, atacağınız her adım için ebeveyninin gözlerinin içine bakmak zorunda hisseden çocuklar nasıl bireyselleşebilir.

Hem eğlenecek hem güçlenecek

Yapılan bilimsel çalışmalar çocukların çimle, toprakla, çamurla hatta kumla oynamasının onların bağışıklık sistemini olumlu anlamda etkilediğini ortaya koymuştur. Evet, temizlik aşaması sıkıntılı olabilir, kıyafetlerden lekeler güçlükle çıkabilir ama hiçbir şey çocuğunuzun sağlıklı gelişiminden kıymetli değildir. Çocuğunuz doğayla iç içe olduğunda hem çok eğlenecek hem de mikroorganizmalarla temas edip daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olacak.

Evcil hayvan unsuru

Uzmanlar yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda evcil hayvanla büyüyen çocukların daha az alerjik reaksiyonlar geçirdiklerini ifade ediyorlar. Küçük yaştan itibaren evcil hayvanla aynı ortamda büyüyen çocukların bütün yaşantıları boyunca daha güçlü bağışıklık sistemleri olduğu ifade ediliyor.

Yalnızca bağışıklık sistemi değil

Çocuklar parklarda, bahçelerde ebeveynlerinin gözetiminde vakit geçirdiğinde inanılmaz mutlu oluyorlar. Çocukların bu aktiviteler sayesinde bağışıklık sistemleri gelişirken, yüzlerinden de gülücükler eksik olmuyor. Ayrıca çocuklar bu tip eğlenceler sayesinde obezite problemi ile de karşılaşmıyor. Tüm gün evde oturan bir çocukla; koşup hareket eden bir çocuk aynı kaloriyi yakamaz. Bu nedenle evlatlarınızın sağlıklı gelişimi için toza, toprağa göz yumup onları doyasıya eğlenmeye teşvik etmenizde büyük fayda var.