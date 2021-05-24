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Siyaset ‘Çamur at izi kalsın’ türünden bir suçlama
Siyaset

‘Çamur at izi kalsın’ türünden bir suçlama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddiaları için “Bu olsa olsa ‘çamur at izi kalsın’ türünden bir suçlamadır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:19:00 -
‘Çamur at izi kalsın’ türünden bir suçlama

Bir gazetecinin, Peker’in dün yayınladığı videoda oğluna yönelttiği iddaları sorması üzerine Yıldırım, şöye konuştu: “Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa ‘çamur at izi kalsın’ türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir.”

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