  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Campanharo oğlundan çalım yedi!

Hes Kablo Kayserispor’un futbolcusu Gustavu Campanharo, oğlu August’tan yediği çalımı sosyal medya hesabından paylaştı.

2020-04-20 17:07:45 -
Campanharo oğlundan çalım yedi!

Hes Kablo Kayserispor’un futbolcusu Gustavu Campanharo, oğlu August’tan yediği çalımı sosyal medya hesabından paylaştı.


Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, korona virüs tedbirleri kapsamında gününü evde ailesiyle birlikte geçiriyor. Antrenmanlarını evde de sürdüren ve futbol topundan uzak kalamayan Campanharo, oğlu ile birlikte yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.


İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Campanharo paylaştığı videoda, oğlu August’tan topu alabilmek için kayarak müdahale yaptı. August ise ayaklarına sıkıştırdığı topu zıplayarak babasından kurtardı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı