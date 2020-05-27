  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi ve çocuğuyla unlu "Kim Daha Oyunu" oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:47:59 -
Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi ve çocuğuyla unlu "Kim Daha Oyunu" oynadı.


Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi Barbara Veber ve oğlu Augusto Veber Campanharo ile birlikte "Kim Daha oyunu" oynadı.


Soruları Barbara’nın kardeşi Paula Veber yöneltirken, minik Augusto da anne ve babasının kafasından tutarak tercih ettiği kişinin yüzünü un serpilmiş yastığa bastı. Paula Veber’in sorduğu sorular arasında "Kim daha komik, kim daha kızgın, kim daha iyi şarkı söylüyor, kim daha fazla uyuyacak, kim daha iyi giyinir, kim daha tembel, kim daha iyi yemek yapar, kim daha fazla yer, kim daha kıskanç, kim daha fazla banyo yapar, kim daha fazla para harcıyor, kim daha fazla konuşuyor, kim daha fazla ağlar ve kim daha çok gaz çıkarır" oldu.


Gustavo Campanharo, ailesiyle oynadığı bu oyunu telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...
Gündem

Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadel..
Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı
Gündem

Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar..
28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü
Gündem

28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü

Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,..
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı