8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 8 yıl önce tamamen hobi amaçlı elma yetiştirmeye başlayan Ünal Habanoğlu, zamanla büyüttüğü üretimini uluslararası pazarlara taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. 130 dönümlük arazide yetiştirdiği 25 bin bodur ağaçtan bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleyen girişimci, elde ettiği ürünleri Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai gibi ülkelere ihraç ediyor. Erciyes Dağı'ndan esen serin rüzgarın elmalara kattığı eşsiz aroma ve lezzet, bölgedeki tarımsal üretimin tüm dünyada ilgi görmesini sağlıyor.