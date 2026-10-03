8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

Habanoğlu, elma üretiminin zor bir iş olduğunu da söyleyerek, "Kırmızı ve yeşil elma üretiyorum. Bizim burada yaklaşık şu anda bu bahçede 90 dönüm, bir de 40 dönüm diğer bahçemizde var. Burada yaklaşık 300 ton rekolte bekliyoruz, diğer bahçemizde de 100 ton kırmızı rekolte bekliyoruz elma olarak. Elma üretimi meşakkatli ve zor bir tarım alanı. Bölgemizdeki insanlara ve çiftçilere arkadaşlarımıza üretelim ve ülkemizin ekonomisine katkı olsun diye öncülük yapmaya çalışıyoruz" dedi.