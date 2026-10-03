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8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

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8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 8 yıl önce tamamen hobi amaçlı elma yetiştirmeye başlayan Ünal Habanoğlu, zamanla büyüttüğü üretimini uluslararası pazarlara taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. 130 dönümlük arazide yetiştirdiği 25 bin bodur ağaçtan bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleyen girişimci, elde ettiği ürünleri Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai gibi ülkelere ihraç ediyor. Erciyes Dağı'ndan esen serin rüzgarın elmalara kattığı eşsiz aroma ve lezzet, bölgedeki tarımsal üretimin tüm dünyada ilgi görmesini sağlıyor.

#1
Foto - 8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce elma yetiştiriciliğine merak sardı. Erciyes'ten esen rüzgar nedeniyle bölgede yetişen birçok ürünün aroma farkının olduğunu öğrenen Habanoğlu, ilçenin İçmece mevkisinde hobi olarak elma yetiştirmeye başladı. Zamanla hobisi mesleğine dönüşen Ünal Habanoğlu, 130 dönüm arazi üzerinde 25 bin bodur ağaca ulaştı. Yeşilhisar'da hasat edilen elmalar Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai gibi çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

#2
Foto - 8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

Bu sene rekolteden memnun olduklarını söyleyen Ünal Habanoğlu, "Bu yıl elma hasadına başladık. Yeşilhisar bölgesinde yaklaşık 32 bin dönüm elma bahçesi var. Yaklaşık rekolte bu sene, Yeşilhisar bölgesinde 120 bin ton elma üretimi bekleniliyor. Ürettiğimiz elmaları ihracat ve iç piyasaya veriyoruz. Hindistan, Mısır, Katar, Dubai gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. 2025 yılında genel olarak Türkiye'de don yaşanmıştı, bizim bölgemizde de elma üretimi yüzde 90 azalmıştı. Bu sene yüzde 100 hasadımız var. Bahçelerimizin verimi bu sene için çok güzel" dedi.

#3
Foto - 8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

Sabah erken saatlerde bahçeye geldiklerini belirten Habanoğlu, "Yeşilhisar'da Şanlıurfa'dan gelmiş tarım işçileri var. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'e kadar hasat edip ve akşam 5'te topladığımız ürünleri tüccarın TIR'larıyla naklediyoruz. Soğuk hava deposuna, orada da işlenerek yurt dışına ihracata gönderiliyor. Erciyes Dağı'nın esintisiyle elmamızın lezzeti ve aroması çok farklı" diye konuştu.

#4
Foto - 8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde

Habanoğlu, elma üretiminin zor bir iş olduğunu da söyleyerek, "Kırmızı ve yeşil elma üretiyorum. Bizim burada yaklaşık şu anda bu bahçede 90 dönüm, bir de 40 dönüm diğer bahçemizde var. Burada yaklaşık 300 ton rekolte bekliyoruz, diğer bahçemizde de 100 ton kırmızı rekolte bekliyoruz elma olarak. Elma üretimi meşakkatli ve zor bir tarım alanı. Bölgemizdeki insanlara ve çiftçilere arkadaşlarımıza üretelim ve ülkemizin ekonomisine katkı olsun diye öncülük yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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