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Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu yaşadı

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açarken, 18 Haziran 2019 günü ilçenin Çamlıktepe Mahallesinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinden sonra dün gece etkili olan yağmur mahalle sakinlerini korkuttu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu yaşadı

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açarken, 18 Haziran 2019 günü ilçenin Çamlıktepe Mahallesinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinden sonra dün gece etkili olan yağmur mahalle sakinlerini korkuttu.


Çamlıktepe Mahallesinde dün gece etkili olan yağmur nedeniyle bölgede temizleme çalışmaları sürerken, mahalle sakinleri her yağmur yağdığında büyük bir korku yaşadıklarını söylüyor. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından evler boşaltılırken vatandaşlar özellikle dün gece etkili olan yağmur nedeniyle çokkorktuklarını belirttiler.


Çamlıktepe Mahalle Muhtarı Yusuf Kuloğlu, her yağıştan sonra Çamlıktepe’de korku yaşandığını belirterek, "Dün gece saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çamlıktepe’nin moloz yığınlarıyla dolu olmasını nedeniyle buraların tekrar dolacağını biz bekliyorduk. Devlet burayla ilgili projeyi hazırlıyor. İnşallah kısa zamanda yapar. Çamlıktepe’de yıkılmayan evler boşaltıldı. Makinelerde çalışıyor. Evlerin boş olmasınedeniyle gece saatlerinde burada kimsenin olmayışıyla bir olumsuzluk yaşanmadı. Gündüz olsaydı araçlar sıkıntı yaşayabilirdi. İnşallah yolun güzergahını değiştirip kısa zamanda bu sorunları ortadan kaldıracağız" dedi.


Çamlıktepe mahallesinden Hüseyin Cevahir ise "Her yağmur yağdığında aynı sıkıntı, aynı korku var. 24 saat korku içerisindeyiz. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Dün gece 4 tane vatandaşımız bekçilik yaptı. Menfez tıkandığı zaman evlerine gidemiyorlar. Her an tetikte beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, selle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri bölgede yaptığı arazi çalışmaları sonucundahazırladıkları rapordaselin nedenini “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" olarak gösterilmişti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
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