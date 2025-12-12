  • İSTANBUL
Çamlıdere'deki kundaklama girişimi mahalleyi sarstı
Yerel

Çamlıdere'deki kundaklama girişimi mahalleyi sarstı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çamlıdere’deki kundaklama girişimi mahalleyi sarstı

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde üç kişinin dört aracı üzerine benzin dökerek ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına takıldı. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda çevrede büyük panik yaşanırken, görüntülerin ortaya çıkmasıyla soruşturma hız kazandı. İlçede geniş çaplı inceleme başlatan ekiplerin, kundaklamayı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Olay, Çamlıdere Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi, bir otomobil ile Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam’ın araçlarının bulunduğu yere geldi. İki şahıs arabadan inerken bir kişi diğerlerini arabada bekledi.

İki şahıs, Hasan Sağlam’ın ATV’si, minibüsü, otomobili ve kamyonetini benzin dökerek yaktı. Daha sonra şahıslar geldiği otomobile binerek kaçtı. 4 aracı kundaklanan Sağlam ise olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

