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Aktüel

Çamlıca’da temizlik ve ot biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, ekipler son olarak Çamlıca Mahallesi’nde temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:58:53 -
Çamlıca’da temizlik ve ot biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, ekipler son olarak Çamlıca Mahallesi’nde temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.


Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge ve yol yıkama aracı da görev yapmaya devam ediyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Çamlıca Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptı. Mahalledeki kaldırım ve yollar titizlik ile temizlenirken yabani otlar da biçildi.


Çamlıca sakinleri çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi.

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