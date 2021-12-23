Çamlıca tepesi beyaza büründü

İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesine gelerek vakit geçirdi. Çamlıca’da oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

Kar yağışını gören vatandaşlar Çamlıca Tepesine koştu

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar evlerinden gelerek Çamlıca Tepesinde karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ailesiyle o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

“Gelin olmuş gibi çok güzel”

Ailesiyle birlikte Çamlıca Tepesine gelen Asiye Demirci, “Biz köylerde büyüyen insanlar olduğumuz için buralardan aşağıda kaldığı için çok az yağıyor. Burada daha iyi yağdığını düşündük. Oğlum da dedi hadi bir delilik yapalım gidelim, salep ısmarlayayım size. Geldik, gördük tabii ki mutlu olduk. Çünkü çok seviyoruz karı, kar temizlik her türlü. Görüntü güzel. Mikroplar kırılıyor. Aslında keşke daha çok yağsa. Daha çok yağsa ama memlekette köyde yağsa bu kadar çok etkilenmiyorsun. Burada yağsa trafik kilitleniyor. Felç oluyor, sıkıntı oluyor, çile oluyor ama keyfi başka tabii ki. İstanbul zaten ayrıca güzel, kar da eklenince muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Gelin olmuş gibi baksanıza. Çok güzel.” dedi.