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Aktüel "Çamlıca Kulesi" için tarih belli oldu
Aktüel

"Çamlıca Kulesi" için tarih belli oldu

İstanbul'u anten çöplüğünden kurtaracak olan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'da Başkan Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:22:00 -
"Çamlıca Kulesi" için tarih belli oldu

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması beklenen tören ile 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te resmen hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kule, İstanbul'un siluetini "anten çöplüğü"nden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başladı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle resmi olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.

Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp, "tek verici tesis" modeline geçilecek. Böylece dağınık haldeki vericiler birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenecek.

Çevre ve görüntü kirliliği tarihe karıştı

Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Böylece, İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.

Çamlıca Kulesi ve etrafı, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacak.

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