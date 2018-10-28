Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi... İşte son hali!
Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olan Çamlıca Kulesi’nin restoran kısmının ikinci parçası da monte edilirken, kulenin son hali drone ile havadan görüntülendi.28 Ekim 2018 Pazar 09:51
İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulede çalışmalar devam ediyor.
İnşaatı süren Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, restoran bölümü de monte edilmeye başlandı.
Restoranın ikinci kısmı yerde inşa edildikten sonra halatlarla kulenin tepesine çıkarılarak yerleştirildi. Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan da görüntülendi.
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