Camlerimizi de cemaati de rahat bırakın! Mabedimiz siyaset meydanınız değil

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit’in önceki gün “Valilik kararıyla Atatürk için Mevlid” başlığıyla duyurduğu ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Kocaeli’ndeki mevlit dayatması, kamuoyunda infiale yol açtı. Her fırsatta din ve siyasetin ayrı tutulması gerektiğini savundukları halde, camilerimizi siyaset arenasına dönüştürmeye çalışan seküler kesimin baskısına boyun eğen Kocaeli Valiliği’nin, 10 Kasım’da camilerde Mevlid-i Şerif okutulması talimatı vermesi tepki topladı. Verilen skandal kararı eleştiren duyarlı STK temsilcileri, “Bu dayatmaya boyun eğmeyeceğiz” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi.

DİNİ TEAMÜLLERE AYKIRI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mil-Diyanet-Sen Genel Başbakanı Celalettin Gül, şunları söyledi:

“Kocaeli Valiliğince alınan karar şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. Bugüne kadar hiçbir resmî veya dinî takvimde, hiçbir ilde benzeri görülmeyen bu uygulama; ne Diyanet’in programları arasında yer almakta ne de dinî teamüllerimizle örtüşmektedir. Camilerimiz, milletimizin ortak ibadet mekânları olup, dinî ve millî hassasiyetler üzerinden keyfî ve günübirlik uygulamalara sahne edilemez. Din görevlilerimiz, Diyanet’in talimatları doğrultusunda hizmet yürütmektedir. Bu din hizmetleri alanına müdahaledir. Doğru bulmuyor, camilerimizin siyasî ya da sembolik mesaj alanına dönüştürülmesine karşıyız. Eğer samimiyseniz her 10 Kasım’da ve Anıtkabir’e her gittiğinizde orada Mevlit okutalım; hatta Anıtkabir’in uygun bir yerine bir cami yapalım.” Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da, şöyle konuştu: “Bu uygulama ideolojik bir dayatma. Eski Türkiye’deki laiklik testlerini hatırlatıyor. Yüce dinimiz İslam, din görevlilerimiz ve camilerimiz; bürokratların, siyasilerin ya da ideolojik çevrelerin keyfine göre üzerinde tepineceği politik bir istismar alanı değildir. Ne camiler laiklik ve Kemalizm testi mekanlarıdır ne de din görevlileri laikçi bağnazların emir eridir. Ben yaptım oldu anlayışıyla bu tür kararlar kabul edilemez.”

LAİKÇİLERE TESLİMİYET

Araştırmacı yazar İsmail Nacar ise şunları dile getirdi: “Mevlid, Hz. Peygamberin doğumu vesilesiyle yapılan merasimdir. En çok okunan da Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necad adlı eseridir. Diyanet’in görevi, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir. Yeni Diyanet yönetimi, laik odakların şerrinden kurtulmak için 10 Kasım’da mevlid okutmak istiyor. Diyanet Başkanına sormak istiyorum; Sadece bir tarihi şahsiyet için inşa etmeye kalkıştığınız böylesi bir mevlid merasimi bidatının dalaleti bir yana; acaba, ‘Medeni Bilgiler’de bizzat kendi el yazısıyla, ‘Arapların dini, Türk’ün milli rabıtasını, milli hislerini gevşetti’ ifadesini kullanan Mustafa Kemal sağ olsaydı, görevinizin dışında olan bu tip heveslerinize acaba ne derdi?”

Kaynak: Yeniakit