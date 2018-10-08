Camiye saldırı sonrası mahalleli ayağa kalktı!

Edirne’de, uyuşturucu madde bağımlısı bir gencin camiyi tahrip etmesi ve zarar vermesinin ardından bir semt adeta ayağa kalktı. Karaağaçlı gençler uyuşturucuyla köklü ve derin mücadele için dernekleşerek, uyuşturucuya ve madde kullanımına savaş açtı.

Yunanistan sınırında bulunan ve yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi’nde, gençler uyuşturucuya savaş açtı. 04 Ekim 2018 Perşembe günü tarihi Demirtaş (Timurtaş) Camii’nde meydana gelen saldırı olayının ardından bir mahalle ayağa kalktı. Geçtiğimiz yıllarda da uyuşturucu madde kullanan kişiler tarafından aynı mahallede işlenen aile cinayetlerinin ardından kutsal mekana yapılan son saldırı ve büyük tahribat Karaağaçlı gençleri harekete geçirdi.

Uyuşturucuyla mücadele için dernekleştiler

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan gençler, ülkenin ve şehirlerin kanayan yarısı haline gelen uyuşturucu batağından gençleri kurtarmak için ve yeni jenerasyonların da bilinçli hareket etmelerini sağlamak için dernek kurdu. Edirne Tüm Uyuşturucu Maddelerle Mücadele ve Eğitim Derneği çatısı altında toplanan Karaağaçlı gençler, ilk faaliyetlerini geçtiğimiz günlerde bir uyuşturucu madde bağımlısının saldırısına uğrayan tarihi camide gerçekleştirdi. Karaağaçlı gençler, basın açıklaması öncesi tarihi cami de önceki gün hain PKK terör örgütünün EYP ile saldırısı sonucu şehit olan 7 kahraman Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı.

“Ne pahasına olursa olsun uyuşturucuyla mücadelemiz devam edecek”

Edirne Tüm Uyuşturucu Maddelerle Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Haldun Karakaşlı, Demirtaş (Timurtaş) Camii önünde yaptığı basın açıklamasında, “Bir kişi tarafından uyuşturucunun etkisiyle geçtiğimiz günlerde zarar gören Demirtaş Cami’nin önünde toplanmış bulunmaktayız. Gencecik bir kardeşimiz, bir evladımız bu maddelerin etkisiyle Allah’ın evine girip en hassas değerlerimize kadar zarar vermiştir. Öncelikle bu olayı şiddetle kınıyor, kınadığımız gibi madde kullanımının neler yaptığının altını çizmek istiyoruz. Geleceğimize yön verecek, umut bağladığımız gençlerimiz uyuşturucu batağına saplanmakta. Geleceğe umutla bakan gözlerdeki ışıklar sönmekte. Sağlıklı fikirlerin yeşereceği beyinler çoraklaşmaktadır. Aile bağları kopmakta toplum içindeki ahlakı çökme yaşanmaktadır. Toplumun bütün katmanları, siyasetçisi, bürokratı, yöneticisi, sivil toplum örgütleri bilhassa da bütün paydaşlar bu kanayan yaraya dur demesi lazım. Biz bu konuda sonucu ne pahasına olursa olsun can ve baş ile yorulmadan durmadan çalışacağız” dedi.

“Tüm gücümüzle yanlarında olacağız”

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumun her kesiminin taşın altına elini koymasının vakti geldiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve koruyacak sizlersiniz’ diye Cumhuriyetin koruma ve geliştirilme görevini Türk gençliğine vermiştir. Ancak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, yavrularımızın uyuşturucudan, madde bağımlılığından uzak yetişmesini sağlamak kurumsal olduğu kadar hepimizin de ortak görevidir. Karaağaç Mahallesi’ndeki bu kardeşlerimiz, uyuşturucuyla mücadele konusunda kurmuş oldukları dernek konusunda tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanın yer alıyoruz. İstenmeyen bu olay karşısında bize şunu gösteriyor ki, bu illet batağına, bu uyuşturucu illetinin kucağına düşen kardeşlerimiz ne maneviyat, ne anne, ne baba, ne kardeş geçmiş yıllarda da gördüğümüz, düşünmek dahi istemediğimiz olaylarla yüz yüze geldiler. Artık biz kurumsal olarak bu işle mücadelenin yanında sivil toplum kuruluşlarımızın ve kardeşlerimizin de bu konudaki çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Her anlamda, bundan sonraki bütün çalışmalarda onların tüm gücümüzle yanında olacağız” diye konuştu.

Tarihi camiye zarar veren kişi tutuklandı

Yunanistan sınırında bulunan Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yer alan, 15. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan ve Türkiye’nin batıdaki son cami olarak adlandırılan Demirtaş (Timurtaş) Camii, 04 Ekim 2018 Perşembe günü uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir kişi tarafından tahribata uğramıştı. Cami içerisinde yer alan Kur’anı Kerim’ler ve dini kitaplar cami bahçesinde yere atılmış, caminin camları, ses sistemi ve dolapları kırılarak, söz konusu camiye ciddi maddi hasar ve tahribat verilmişti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı unsurların titiz çalışması sonucu camiye zarar veren uyuşturucu madde bağımlısı M.V. (22) gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Mala zarar vermek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.